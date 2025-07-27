Матвиенко назвала хорошей новостью снижение Банком России ключевой ставки

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала хорошей новостью решение Банка России о снижении ключевой ставки до 18%.

"Коллеги, хочу сообщить очень хорошую новость. Нашим регулятором - Центробанком принято решение о снижении ключевой ставки, как мы и прогнозировали, с 20% до 18%", - отметила она в ходе пленарного заседания.