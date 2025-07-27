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Экономика
Матвиенко назвала хорошей новостью снижение Банком России ключевой ставки
25 июля 2025 / 16:30
© Александр Щербак/ ТАСС
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала хорошей новостью решение Банка России о снижении ключевой ставки до 18%.
"Коллеги, хочу сообщить очень хорошую новость. Нашим регулятором - Центробанком принято решение о снижении ключевой ставки, как мы и прогнозировали, с 20% до 18%", - отметила она в ходе пленарного заседания.
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