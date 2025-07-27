Владимир Зеленский подписал закон о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток, с 7 августа до 5 ноября.

Указанные режимы продлеваются уже в 16-й раз, начиная с февраля 2022 года.

Из-за постоянного продления военного положения и мобилизации на Украине не проводились ни парламентские, ни президентские выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи полномочия на высшей государственной должности официально истекли 20 мая 2024 года.