Глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин высказал мнение, что находящийся на ремонте тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" может быть продан либо утилизирован, назвав его ремонт бессмысленным, пишет газета "Коммерсантъ".

"Мы думаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая... Я считаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован", - ответил он на вопрос о судьбе авианосца.

"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" встал в ремонт после боевой службы у берегов Сирии. Раннее сообщалось, что корабль получит новую начинку, в частности палубу с трамплином, силовую установку, кабельные трассы, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, навигационную систему.

Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, после завершения ремонта и модернизации срок службы авианосца планировалось продлить на 20 лет.

В июле прошлого года стало известно, что ремонт авианосца на одном из предприятий Центра судоремонта "Звездочка" осуществляется в плановом порядке.