Россия неизменно поддерживала двугосударственную модель урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Двугосударственная модель урегулирования на Ближнем Востоке - это то, что обсуждалось все время, и то, что отражено в соответствующих документах. Россия всегда придерживалась этой точки зрения", - указал он. Так представитель Кремля ответил на вопрос, поддерживают ли в администрации главы российского государства заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж официально признает Государство Палестину на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.