В Литве напомнили о праве свободного употребления русского языка

Департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы распространил напоминание о праве свободного общения в республике на русском языке.

"Русский язык является языком не только зарубежного государства, не только языком прибывших в Литву и получивших вид на жительство иностранцев, но и родным языком русского национального меньшинства Литвы", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте департамента.

Ведомство обращает внимание, что закон о нацменьшинствах гарантирует право их представителям свободно пользоваться родным языком. Вместе с тем департамент предостерег общество от радикальных высказываний в этой связи, от проявления недовольства тем, что русский язык стал заметно чаще звучать на улицах. Это, в первую очередь, связано с приемом Литвой беженцев с Украины и белорусских оппозиционеров, сказано в сообщении.

"Призываем ответственных за формирование общественного мнения лиц, политиков, государственных чиновников, представителей неправительственных организаций и СМИ вести ответственную коммуникацию, чтобы справедливое стремление укреплять литовский язык не повлекло за собой разжигание розни, которая расшатывает устойчивость государства", - указали в ведомстве.