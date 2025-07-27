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Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 2 049 беспилотников ВСУ
25 июля 2025 / 17:47
Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 2 049 беспилотников ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в течение недели 27 управляемых авиабомб, 4 управляемые ракеты "Нептун" и 2 049 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 27 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, уничтожены 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2 049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника.

Всего за се время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 72 402 беспилотника, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 324 танка и других боевых бронемашин, 1 581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 681 единица специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.

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