Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло до 10

Число пострадавших в результате взрыва газа и последовавшего обрушения в жилой многоэтажке в Саратове возросло до 10. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает ТАСС.

"Всего пострадали 10 человек. Они получают амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что помощь медиков понадобилась девяти травмированным людям.

Кроме того, по данным МЧС РФ, число погибших при взрыве газа в Саратове достигло шести.

"Спасатели извлекли из-под завалов пострадавшего и передали медикам. К сожалению, он скончался", - указали в министерстве.

До этого мужчина подавал признаки жизни. Он был зажат между плитами более шести часов.