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Общество
Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло до 10
25 июля 2025 / 17:58
© Екатерина Петрова/ ТАСС
Число пострадавших в результате взрыва газа и последовавшего обрушения в жилой многоэтажке в Саратове возросло до 10. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает ТАСС.
"Всего пострадали 10 человек. Они получают амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что помощь медиков понадобилась девяти травмированным людям.
Кроме того, по данным МЧС РФ, число погибших при взрыве газа в Саратове достигло шести.
"Спасатели извлекли из-под завалов пострадавшего и передали медикам. К сожалению, он скончался", - указали в министерстве.
До этого мужчина подавал признаки жизни. Он был зажат между плитами более шести часов.
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