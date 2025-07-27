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Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло до 10
25 июля 2025 / 17:58
Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло до 10
© Екатерина Петрова/ ТАСС

Число пострадавших в результате взрыва газа и последовавшего обрушения в жилой многоэтажке в Саратове возросло до 10. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает ТАСС.

"Всего пострадали 10 человек. Они получают амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что помощь медиков понадобилась девяти травмированным людям.

Кроме того, по данным МЧС РФ, число погибших при взрыве газа в Саратове достигло шести.

"Спасатели извлекли из-под завалов пострадавшего и передали медикам. К сожалению, он скончался", - указали в министерстве.

До этого мужчина подавал признаки жизни. Он был зажат между плитами более шести часов. 

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