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Президент РФ обсудил с Совбезом морскую политику и безопасность на выборах
25 июля 2025 / 18:15
Президент РФ обсудил с Совбезом морскую политику и безопасность на выборах
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ рассмотреть повышение эффективности морской политики и обеспечение безопасности в ходе единого дня голосования.

"У нас сегодня два вопроса. Один касается вопроса в повышении эффективности национальной морской политики. Докладывать будет Николай Платонович Патрушев", - сказал глава государства, открывая мероприятие по видеосвязи.

"После этого я попросил бы министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева доложить о подготовке к единому дню голосования в сентябре 2025 года с точки зрения обеспечения общественной безопасности", - отметил Путин.

Участие в заседания приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с секретарем структуры Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Кроме того, на мероприятие пригласили помощника президента Алексея Дюмина, первого зампредседателя кабмина Дениса Мантурова, а также министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Президент регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом. Так, 4 июля президент обсудил с постоянными членами СБ РФ вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков.

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