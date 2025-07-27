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Спорт
Российские синхронистки завоевали серебро чемпионата мира в акробатике
25 июля 2025 / 18:29
© Adam Pretty/ Getty Images/ТАСС
Российские синхронистки выиграли серебряные медали чемпионата мира по водным видам спорта в акробатике. Турнир проходит в Сингапуре и завершится 3 августа.
Россиянки набрали 224,7291 балла. Россию представляли Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Талипова. Победила сборная Китая (229,0186 балла), бронзу взяли спортсменки из Испании (221,0962).
На счету российских спортсменов на нынешних соревнованиях восемь медалей.
Российская команда впервые выступила в акробатических соревнованиях на мировом первенстве. Дисциплина впервые была представлена на ЧМ в 2023 году. Турниры в 2022, 2023 и 2024 годах россиянки пропускали по причине отстранения.
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