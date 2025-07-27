Ирину Подносову похоронили в Ленинградской области

В городе Луга в Ленинградской области завершились похороны председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Там она проработала судьей и председателем местного городского суда в общей сложности более 20 лет. Об этом информировали в объединенной пресс-службе судов региона, передает ТАСС.

"Сегодня в Луге в последний путь проводили председателя Верховного суда РФ Ирину Леонидовну Подносову. Она достойно прошла свой путь, каждым днем своей жизни доказывая, что ежедневным трудом и добросовестным отношением к делу можно достичь самых высоких целей, что навсегда останется в сердцах и памяти", - сказано в сообщении.

Прощание состоялось под звуки оркестра и залпы почетного караула. На траурной церемонии присутствовали исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель законодательного собрания региона Сергей Бебенин, председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

Отмечается, что "пришли попрощаться с Ириной Леонидовной также судьи в отставке, судьи и руководители судов Ленинградской области".

Накануне церемония прощания с Подносовой состоялась в Москве. Председатель Верховного суда скончалась 22 июля в возрасте 71 года.