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Политика
Трамп: слова Макрона о признании Палестины не имеют веса
25 июля 2025 / 18:59
© REUTERS/ Carlos Barria/ТАСС
Президент США Дональд Трамп считает, что слова французского лидера Эмманюэля Макрона о намерении Парижа признать Государство Палестина не имеют веса.
"Это заявление не имеет никакого веса. Он хороший парень, но это заявление не имеет веса", - сказал глава Белого дома при общении с журналистами, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Франции.
В четверг вечером Макрон заявил, что его страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.
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