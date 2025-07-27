Трамп: слова Макрона о признании Палестины не имеют веса

Президент США Дональд Трамп считает, что слова французского лидера Эмманюэля Макрона о намерении Парижа признать Государство Палестина не имеют веса.

"Это заявление не имеет никакого веса. Он хороший парень, но это заявление не имеет веса", - сказал глава Белого дома при общении с журналистами, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Франции.

В четверг вечером Макрон заявил, что его страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.