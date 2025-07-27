На Украине начались первые антиправительственные протесты

Марина Харькова, журналист, Донецк

Новые майданы вспыхнули на Украине после очередных решений Зеленского, направленных на узурпацию власти и уничтожение антикоррупционных структур, созданных на западные деньги для контроля действий Зеленского и его режима. Против митингующих украинцев уже развернуты водометы и другие средства для разгона демонстрантов. Что же лежит в подоплеке конфликта?

Противостояние между правоохранительными ведомствами, одни из которых подконтрольны Западу, другие – действующему режиму, достигло апогея. Украинская генпрокуратура и СБУ провели крупную атаку на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Обе структуры появились по инициативе Запада и на западные гранты и стали частью механизма внешнего управления. Кроме этого, учреждение на Украине таких структур, как НАБУ и САП, было одним из условий получения траншей от Международного валютного фонда и установления безвизового режима с Евросоюзом. Борьба с коррупцией ставилась во главе угла в поддержке Украины со стороны Запада и теоретически должна была стать «локомотивом демократических реформ».

Недовольство официальных и полностью лояльных Зеленскому силовых структур этими «пришельцами» нарастало постепенно: для НАБУ и САП не было «неприкосновенных особ» и они вели расследования против кого хотели. Межведомственная борьба за полномочия и сферы влияния обострялась, а скандалы с взаимной прослушкой кабинетов друг друга набили оскомину. Чтобы убрать конкурентов и «надсмотрщиков», режим Зеленского разрешил официалам разгромить их. Повод нашли легко - СБУ обвинила одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова в работе на Россию. Несколько дней тема про свивших гнездо прямо в НАБУ «российских агентах» была в украинских СМИ центральной, чтобы оправдать действия силовиков. СБУ обвинило и других украинских антикоррупционеров в передаче «российским спецслужбам тайной информации» и госизмене.

Кроме Магамедрасулова, арестован еще один из начальников подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, уголовные дела возбудили в отношении сразу 15 сотрудников бюро. Сотрудники СБУ провели более 70 обысков у сотрудников НАБУ, причем, обыски проходили без соответствующих судебных постановлений. Также были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников бюро, в основном по фактам старых дорожно-транспортных происшествий еще в 2021 – 2023 годах. По факту произошел абсурд: западные антикоррупционные ведомства Украины обвиняются в работе на Россию. Детективам НАБУ инкриминируют не только госизмену, но и участие в незаконной торговле с Россией и коррупционные действия в интересах олигархов. Вскоре появилась информация, что СБУ и генпрокуратура «разоблачили новые факты утечки секретной информации в НАБУ».

Задержания со стороны СБУ были показательно жесткими. «Они пришли, у кого-то просто забрали ноутбук и телефон, кого-то задержали, кого-то просто избили. Одному пальцем разодрали глаза», – рассказали в НАБУ. Момент для операции был выбран, когда руководство НАБУ и САП находилось в загранкомандировках и не могло оперативно отреагировать.

До этого попытки демонтажа антикоррупционной инфраструктуры предпринимались 11 июля, когда под давление попал Центр противодействия коррупции, а его руководителю Виталию Шабунину предъявили обвинения в уклонении от военной службы и мошенничестве. Он назвал их политической местью за антикоррупционную деятельность. И теперь непонятна участь украинского Высшего антикоррупционного суда, сплошь состоящего из иностранных судей в отставке - из Великобритании, Литвы и США.

Завершила разгром антикоррупционеров Верховная рада, которая спешно приняла закон, по которому НАБУ и САП лишились львиной доли своих прежних полномочий и стали зависимы от официальных структур власти. Теперь генпрокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору, имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, изменять подследственность, передавая дело другим органам. Генпрокурор сможет закрыть расследование по требованию стороны защиты, самостоятельно разрешать споры о подследственности и подписывать документы о предъявлении подозрений высокопоставленным чиновникам. Но основная цель закона — заблокировать реальные расследования против украинской верхушки.

А ведь раньше антикоррупционные грантоедские конторы имели сверхполномочия, позволяющие не только убирать проштрафившихся с должностей, но и организовывать сбор данных и прослушивание телефоны любых украинских чиновников. При этом режим Зеленского имел минимальное влияние на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, создававшихся под патронатом американцев для контроля украинских политиков. Еще в этих антикоррупционных структурах при помощи западных спецслужб был собран на действующую власть серьезный компромат и режим Зеленского решил его изъять.

Поэтому СБУ перевернули офисы обеих структур, получив доступ к информации обо всех спецоперациях и расследованиях, которые вели НАБУ и САП. В ответ на репрессии Зеленского в НАБУ и САП заявили, что их «независимость и антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная вместе с международными партнерами, будет разрушена».

Источники антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда» заявляют, что связывают наезд на НАБУ с «местью офиса Зеленского за дело Чернышева». Дело в том, что еще в прошлом месяце НАБУ сообщило о подозрении вице-премьеру Алексею Чернышеву в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. При этом он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников. Сам Чернышев входит в близкое окружение Владимира Зеленского.

Еще НАБУ и САП открыли уголовное дело против начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух человек в вымогательстве взятки. По данным детективов, сотрудник СБУ с сообщниками требовал 300 тыс. долларов у лица, в отношении которого вёл дело по организации незаконной переправки за границу военнообязанных. Еще одним поводом для разгрома антикоррупционеров стало инициирование ими дела против Тимура Миндича, совладельца «Студии Квартал 95». Вот Зеленский и решил расправиться с неподконтрольными органами, которые копают под его окружение и бизнес, а заодно ликвидировать антикоррупционную систему как таковую.

Как считает депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), такое быстрое изменение законов в парламенте объясняется тем, что «НАБУ подобралось к Владимиру Зеленскому слишком близко». Другой украинский депутат, Александр Дубинский, высказал мнение, что расправу с антикоррупционными органами необходимо рассматривать не как демонстрацию силы, а как жест отчаяния из-за опасения потери власти. Он считает, что НАБУ и САП оставались последним сдерживающим фактором от воровства и мародёрства шайкой Зеленского. «В условиях войны, НАБУ и САП следили за тем, чтобы деньги партнёров не разворовывались в тупую. Поэтому может оказаться, что в этот раз Зеленский окончательно заплыл за буйки», - уверен депутат. По его мнению, антикоррупционеры расследовали коррупцию главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Ещё одну версию выдвинул редактор украинского издания «Наши деньги» Юрий Николов. Он заявил, что попытка уничтожения НАБУ связана с расследованием многомиллиардной коррупции при производстве дронов фирмами, связанными с ближайшим окружением Зеленского: «НАБУ уничтожают из-за того, что детективы коснулись производства дронов. А там по засекреченным контрактам десятки миллиардов гривен отдали фирмам партнеров самого Зеленского, а также Ермака и Арахамии. Зеленский просит деньги для украинских производителей оружия, чтобы оплатить гешефт своих корешей».

Зеленский приказал разгромить НАБУ и САП, поскольку у них сосредоточены обличающие украинских коррупционеров материалы. Как пишет украинское издание «Страна», Зеленский выполняет главную задачу во внутренней политике — ликвидация или полное подчинение себе институтов, которые были после 2014 года созданы по инициативе американцев для контроля за украинской властью. Речь идет как об антикоррупционных структурах, так и о целой прослойке живущих на западные гранты активистов, политиков и СМИ. Зеленский намерен уничтожить конкурентную систему на Украине и установить коррупционную диктатуру собственного бесконечного единоличного правления. Поэтому он и демонтировал угрожающий его власти фактор, и консолидировал властные полномочия в одних руках. Украина получает миллиарды долларов международной помощи, но Зеленский нагло взял под контроль органы, расследующие коррупцию на высшем уровне. Теперь Зеленский и его окружение смогут воровать без страха и ограничений. И они решили, что Запад не станет обострять отношения с Киевом, прекращать финансирование и поставки оружия пока идет война.

Однако ставка, что все сойдет с рук, у Зеленского сработала плохо. На Украине вспыхнули акции протеста. В соцсетях многие активисты и волонтеры пишут, что Зеленский «предал Украину и идеалы Майдана» и намекают на «государственный переворот», призывая выходить на улицы. В правительственном квартале Киева усилены посты силовиков. Протесты охватили Киев, Львов, Одессу, Днепропетровск, анонсированы акции и в других крупных городах. В Киеве к митингующим присоединился мэр города Виталий Кличко, заявивший о скатывании страны в авторитаризм. В Львове демонстранты угрожали организовать еще один майдан. Это первая антиправительственная акция в стране с начала военного конфликта. Любопытно, что сами детективы НАБУ и прокуроры САП на протесты в свою поддержку не явились. Зато среди недовольных довольно много украинских вояк, которые выделялись в толпе своим камуфляжем. Разгром подконтрольных Западу украинских антикоррупционных структур был плохо воспринят украинскими боевиками.

Негативной стала и реакция Запада на происходящее. В частности, послы стран G7 сделали заявление: «Большая семёрка внимательно следит за событиями в НАБУ. Мы встретились с представителями НАБУ, у нас есть серьёзная обеспокоенность, и мы намерены обсудить эти события с представителями правительства». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Зеленского в связи с принятием закона, лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль отметил, что принятый Зеленским закон препятствует вступлению страны в ЕС. А еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос напомнила, что «сокращение полномочий НАБУ может повлиять на перспективу вступления Украины в Евросоюз». Евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы в Европарламенте, заявил, что Еврокомиссия должна отозвать статус кандидата на вступление в ЕС у Киева, а действия Зеленского «делают его нежизнеспособным партнером для Европы, иначе и без того хрупкий авторитет Евросоюза будет еще больше подорван».

В США конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала прекратить отправку оружия Киеву и выгнать Зеленского, незаконно занимающего пост президента. Примечательно и выступление президента США Дональда Трампа, который допустил, что часть американской помощи Украине могла быть потрачена не по назначению: «Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что ещё хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы всё-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждая копейка пошла по назначению».

Западная пресса тоже обращает внимание на усилении авторитаризма на Украине после принятия законопроекта об ограничении полномочий НАБУ.

«Решение взять НАБУ под контроль исполнительной власти — это очередной шаг в серии манёвров против сторонников реформ и борцов с коррупцией, которые вызвали опасения о нарастающем авторитаризме в военной администрации президента Зеленского и вызвали обеспокоенность у западных союзников Украины», — пишет Financial Times.

Bloomberg отметил как нехороший знак, «когда правительства, обвиняемые в коррупции, проводят рейды против агентств и активистов, призывающих их к ответу».

Американское издание Axios считает, что Зеленский играет с огнём, учитывая предыдущие высказывания Трампа, что Украина — крайне коррумпированное государство, а Зеленский — диктатор без выборов.