Матвиенко отметила завершение законодательной работы по интеграции Донбасса и Новороссии

Законодательное сопровождение процессов интеграции Донбасса и Новороссии в Российскую Федерацию практически завершено. На это обратила внимание председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Законодательное сопровождение процессов ининтеграции территорий Донбасса и Новороссии практически завершено. Одобрено всего 99 законов, многие вопросы региональные команды этих субъектов федерации уже самостоятельно успешно решают в правовом российском поле. Тем не менее, жизнь она богаче, и возникает много каких-то практических вопросов, решения которых требуют помощи, согласования с министерствами и ведомствами", - указала она.

Матвиенко также отметила, что Совфед находится в постоянном контакте с руководителями воссоединенных территорий в рамках созданного Сенаторского совета по интеграции.