ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос за неделю на 0,3 п.п. и составляет 77,9%. Опрос проводился с 14 по 20 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,9% опрошенных (плюс 0,3 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,3 п.п. и составляет 74,4%", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 49,9% респондентов (плюс 1 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50,4% участников опроса (плюс 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,7% сограждан (плюс 0,7 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,6%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,1%, КПРФ - 9,6%, ЛДПР - 10,9%, "Справедливой России - За правду" - 4,1%, "Новых людей" - 7,1%.