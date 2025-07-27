Лукашенко считает, что США должны предотвращать войны

Соединенные Штаты в качестве "лидера во всем мире" должны предотвращать столкновения и войны. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Америка - лидер во всем мире. Взялся за лидерство - осуществляй его. А лидерство - это предотвращение столкновений и войн", - подчеркнул глава белорусского государства.

Соответствующий видеофрагмент разместил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого", сопроводив кадры записью: "Интервью. Три тезиса Первого - о том, что на самом деле важно".

Некоторое время назад агентство БелТА информировало о том, что Лукашенко дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий.