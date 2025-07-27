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Политика
Лукашенко считает, что США должны предотвращать войны
25 июля 2025 / 19:45
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Соединенные Штаты в качестве "лидера во всем мире" должны предотвращать столкновения и войны. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Америка - лидер во всем мире. Взялся за лидерство - осуществляй его. А лидерство - это предотвращение столкновений и войн", - подчеркнул глава белорусского государства.
Соответствующий видеофрагмент разместил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого", сопроводив кадры записью: "Интервью. Три тезиса Первого - о том, что на самом деле важно".
Некоторое время назад агентство БелТА информировало о том, что Лукашенко дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий.
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