В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад и прохождение колонн судов и гидроциклов ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Отменены салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов", - говорится в сообщении.

Впервые День ВМФ провели 24 июля 1939 года. Тогда он совпал с днем 35-летия наркома ВМФ Николая Кузнецова, который был инициатором учреждения профессионального праздника краснофлотцев. В 2024 году исполнилось 120 лет со дня рождения флотоводца.

Указом президента РФ от 27 июля 2017 года была восстановлена традиция проведения Главного военно-морского парада в День ВМФ. В 2025 году впервые за 9 лет он был отменен в целях безопасности.