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Путин: Совфед решал важные задачи, связанные с экономикой РФ
25 июля 2025 / 20:14
Путин: Совфед решал важные задачи, связанные с экономикой РФ
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Совет Федерации в весеннюю сессию решал приоритетные задачи, связанные со структурными изменениями в экономике страны. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко.

"Уважаемая Валентина Ивановна, рад вас поздравить с окончанием весенней сессии. Хочу вас поблагодарить, вас и всех членов палаты, сенаторов за проделанную работу. Она проходила под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной войне и года Защитника Отечества", - отметил глава государства, обращаясь к собеседнице.

По его словам, Совфед "решал приоритетные задачи с точки зрения структурных изменений в российской экономике и решения социальных вопросов".

Путин подчеркнул, что таких вопросов действительно было очень много. "Насколько я знаю, 190 законопроектов, помимо того, что вы одобряли законы, прошедшие через Думу, еще 195 законопроектов были внесены членами верхней палаты в Госдуму", - указал он.

Президент констатировал, что это очень большая работа, которая носит позитивный характер. "Хочу вас и всех сенаторов за это поблагодарить", - заключил он. 

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