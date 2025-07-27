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Политика
В Харькове проходит акция против притеснения Зеленским антикоррупционных служб
25 июля 2025 / 20:40
В Харькове проходит акция против притеснения Зеленским антикоррупционных служб
© AP Photo/ Yevhen Titov, архив/ТАСС

В Харькове началась протестная акция, против подписанного Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом информировало украинское издание "Общественное. Новости".

Участники акции скандируют "Позор", "Руки прочь от НАБУ" и задают вопросы в нецензурной форме, зачем им система, работающая против них. По информации издания, митингующие намерены выходить ежедневно до 31 июля, пока Верховная рада не соберется на голосование за проект закона, внесенный ранее Зеленским.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины, это привело к обострению конфликта. 

В понедельник СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером порядка 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это спровоцировало новую волну протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП подвергли критике и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, фактически, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом спустя шесть месяцев, согласно документу, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств. 

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