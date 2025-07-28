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Безопасность
Руссийские военные объекты в Сирии будут защищаться
Вокруг российской авиабазы Хмеймим в Сирии отмечается сосредоточение неизвестных вооруженных лиц
28 июля 2025 / 09:02
Руссийские военные объекты в Сирии будут защищаться

Юрий Веселов, военный обозреватель

Находящийся постоянно в гуще событий в Сирии военный корреспондент и инструктор по стрелковой подготовке Олег Блохин сообщает о появлении в сирийской провинции Латакия больших масс вооруженных людей. Значительное их количество отмечается вблизи российской авиационной базы Хмеймим, где они подкупают состоящую из бывших боевиков «Гайат Тахрир аш-Шам» (ГТШ, запрещенная в России исламская террористическая группировка) проникают сквозь блокпосты и устанавливают палаточные лагеря.

По свидетельству российских военных, они причисляют себя к сирийским бедуинам – племенным образованием кочевников, в основном проживающих в пустынных районах страны. Боевики хорошо вооружены преимущественно оружием западного производства, одеты в современное военное обмундирование, а некоторые из них разрезом глаз похожи на выходцев из среднеазиатских республик бывшего СССР и этнических китайцев (уйгуров). Они поддерживают отношения с местной охраной – «силами правопорядка», которые причисляют себя к новой сирийской армии, подчиненной Дамаску.

Военный объект ВКС РФ примыкает к населенному пункту Джебла, который находится под контролем русских военных и, где спрятались от расправы суннитских отрядов ГТШ сирийские беженцы из числа шиитов-алавитов и христиан. Часть из них была эвакуирована самолетами российской транспортной авиации на территорию России. Остальные по мере возможности бортами переправляются в Россию. Решение по этому вопросу принимал лично президент Владимир Путин.

Действия боевиков представляют собой следствие развернувшихся в южных провинциях Ас-Сувейда и Деръа событий, где произошли неделю назад кровавые вооруженные столкновения между отрядами самообороны сирийских друзов и бедуинами, на стороне которых выступили боевики «новой сирийской армии», оперативно направленные из Дамаска. По информации местных источников, итогами боев и бесчинств по отношению к гражданскому друзскому населению стали около 1200 человек в основном женщины, дети и пожилые мужчины. Около 1 миллиона друзов, алавитов и христиан нашли убежище в соседнем Ливане, Израиле и других районах Сирии.

Как и следовало ожидать, основную вину за провоцирование конфликта власти возложили на религиозно-этнические меньшинства юга. Следует признать, что в деле прекращения резни главную роль сыграло правительство Израиля, которое отдало приказ о нанесении авиационных и артиллерийских ударов сначала по отрядам армии нового государства и кочевников, а затем и по зданиям министерства обороны и резиденции президента в Дамаске.

С большой долей вероятности можно предполагать, что инициатива по привлечению сирийских кочевников к событиям на юге Сирии принадлежит Турции, которую подталкивает правящая верхушка Британии. Англичане совместно с турками решили апробировать против русских «южный вариант» для разжигания и придания конфликту межгосударственный характер, дискредитации и прекращения российского военного присутствия на авиабазе Хмеймим и в Пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Присутствие ВКС и ВМФ России в Сирии сильно раздражает власти Турции и Британии, которые последовательно снабжали оружием, военным имуществом и отравляющими веществами отряды террористов в провинции Идлиб, откуда вышел нынешний «президент переходного периода» Сирии Ахмад аш-Шараа (он же – Мохаммад ад-Джулани, лидер ГТШ).

Следует откровенно признать, что надежд на сохранение российского военного присутствия в Сирии, по состоянию на сегодняшний день, не много. Новое правительство в Дамаске спит и видит, как можно в целости и сохранности передать Турции российские военные объекты. Руководство соседнего Израиля, как это ни парадоксально, заинтересовано в статус-кво, не доверяя бывшим боевикам. Да и самой Анкаре. В Тель-Авиве, несмотря на российско-иранские отношения, убеждены в том, что русские в Сирии всегда играли сдерживающую роль, связанную с предотвращением войны на Ближнем Востоке и нападением на еврейское государство.

Что касается обеспечения безопасности, то и в Тартусе, и на базе Хмеймим достаточно сил и средств для качественного отражения атаки боевиков. Без определения их принадлежности к кочевым племенам или «новой сирийской армии».          

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