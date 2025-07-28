Зеленский против НАБУ: борьба за власть набирает обороты

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Общая хронология и сюжетная канва кризиса «Зеленский против НАБУ» достаточно уже обсуждены и у всех на слуху. В самом сжатом изложении дело было так: Верховная Рада с очевидной подачи «офиса президента» приняла законопроект, сводящий до почти нулевых и чисто декоративных функции Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП); параллельно в самом НАБУ СБУ провела внесудебные обыски из-за того, что один из руководителей структуры якобы вел на территории России бизнес через своего отца; все эти события привела к самым массовым с начала СВО уличным протестам против Зеленского, в которых участвовали и его внутриэлитные оппоненты, например, киевский мэр Кличко.

Вполне понятно и очевидно, что главарь киевской режима и его окружение таким образом пытаются расправиться с последними противовесами их всевластию. В этой ситуации особо интересен, как обычно, международный контекст. Есть устойчивое и довольно обоснованное мнение, что накат Зеленского и его «офиса» на антикоррупционные структуры стал возможен потому, что они де-факто поставлены на Украине американскими демократами-глобалистами. Сам утративший легитимность президент когда-то был условно компромиссным кандидатом демократов и республиканцев, потом явно сместился в сторону демократов, а теперь избавляется от их опеки, пользуясь тем, что Трампу до глобалистских структур особого дела нет.

В самом деле, Трамп и его ближайшее окружение никак «судьбами американской демократии» не обеспокоились и Зеленского не раскритиковали. При этом они ни намеком его и не поддержали. Дело, видимо, в том, что хозяин Белого Дома не в восторге от украинских (и иных) прокси-структур своих оппонентов-«ослов», но и к Зеленскому по-прежнему относится чрезвычайно. Одновременно он заинтересован в сохранении «проекта» вне зависимости от персональных или клановых перемен в его руководстве, поэтому предпочитает сохранять нейтралитет или «болеть за боевую ничью с красными карточками и дракой». Но у второго-третьего эшелона республиканцев и сподвижников Трампа есть свобода высказываний относительно киевской свары. Поэтому Зеленского одновременно раскритиковали дочь антироссийского «ястреба» спецпосланника-генерала Келлога (впрочем, не сам Келлог), сторонник активной поддержки Украины сенатор Линдси Грэм на пару с демократкой Джин Шахин и сторонница прекращения этой помощи Марджори Тейлор Грин.

Кстати, украинский депутат и печально известный крымско-татарский экстремист Мустафа Джемилев вообще считает репрессии продолжением «борьбы за суверенитет» как раз против Трампа. «НАБУ контролирует Трамп. А Трамп хочет вести бизнес с Путиным, поэтому он пытается принудить Зеленского к капитуляции при помощи НАБУ. Мы должны продолжать воевать за Крым», - заявил он, назвав антикоррупционные дела инструментом международного давления на украинское руководство. Известно, что союзником Джемилева является секретарь СНБО Рустем Умеров, против которого вели борьбу активисты, поддерживающие НАБУ.

В рядах глобалистов дисциплины явно больше. Так, издание Financial Times выпустило очередную негативную статью о главе «офиса» Андрее Ермаке. Ермак, пишет автор материала, «часто действует как президент», «разрабатывает мирные планы, ведёт теневую дипломатию, лично назначает чиновников, а премьер-министр и военное командование нередко подчиняются его воле», его называют на Украине «неизбранным царем». Еще одна цитата: «Мне часто говорили, что он [Ермак] имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже большее. Для недоброжелателей Ермак — это неизбранный царь, который накапливает безграничную власть, подрывая демократическую систему сдерживаний и противовесов, которую Киев ввёл со времён Евромайдана 2014 года». Дополнительной пикантности придала статье трогательная история, как Ермак и Зеленский долго ночевали бок о бок в бункере, а затем с утра так же бок о бок занимались физкультурой.

Еще одна статья была опубликована в New York Times – там говорилось, что «блеск военного лидерства Зеленского меркнет», а ЕС приостановил транш в 1,5 миллиарда евро по линии Ukraine Facility, ссылаясь на несоблюдение «стандартов надлежащего управления». Действительно, европейские чиновники и политики высказались об украинских коллизиях в диапазоне от озабоченности до прямого неодобрения. Пресловутые «судьбы демократии» вряд ли европейцам на порядок интереснее, чем Трампу, их даже устраивает военно-авторитарный стиль Зеленского, но не в ущерб механизмом внешнего контроля за ним.

Поэтому на Банковой уже предприняли спешные меры по возвращению НАБУ его полномочий. «Зе» уже пообещал как можно скорее провести «работу над ошибками» Макрону и Урсуле фон дер Ляйен. «Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. У нас одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе», - сказал он. Затрагивая вопрос приостановки европейской помощи Украине, поднятый New York Times, он добавил, что подписал требуемые Европой законы, чтобы возобновить получение денег: «Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility. Сегодня были подписаны законы о реформе АРМА и факторинге».

«Безотлагательно» - не в понедельник и не во вторник, а в четверг 31 июля, именно на этот день намечено заседание Верховной Рады по новому законопроекту. Некоторые украинские эксперты считают, что Зеленский может использовать эти несколько дней, чтобы еще раз попробовать повлиять на позицию зарубежных спонсоров и посмотреть, не утихнут ли протесты внутри страны. Кроме того, он может сделать тот же трюк, что и с принятием предыдущей версии: тогда он пытался представить законопроект инициативой самих депутатов, и сейчас может забаллотировать его руками подконтрольного парламентского большинства, чтобы затем развести уже своими руками: «Я тут не при чем».

Доводом в пользу такого развития событий может служить очередной материал в Financial Times – согласно ему, около 70 депутатов «Слуги народа» готовы проголосовать против «реабилитации» НАБУ и САП, так как опасаются их мести за прошлое голосование. Учитывая традиции «козацкой вольницы» и то, что своя рубашка ближе к телу, теоретически часть парламентариев, знающих за собой излишек грехов, могли бы поступить даже по собственной инициативе, без указания с Банковой. Но все же это слишком сильный вызов зарубежным критикам - более вероятен положительный исход голосования, со скрипом, подковерной и публичной борьбой. Точно так же чрезвычайно вероятно, что вскоре борьба на Украине и за Украину возобновится – может быть, в другой форме и на других участках политического фронта.