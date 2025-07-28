В Пхеньяне совершил посадку первый прямой авиарейс из Москвы

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян совершил посадку в 9:30 по местному времени (3:30 мск). В аэропорту столицы КНДР борт ждала торжественная встреча.

Полет был выполнен на самолете Boeing 777-200ER, который вмещает 440 пассажиров. Воздушное судно вылетело из Шереметьево в 19:30 мск 27 июля, время в пути составило около восьми часов. Обратный рейс намечен на 29 июля в 09:00 по местному времени (3:00 мск).

В начале текущего месяца Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР. Продажа билетов из Москвы в Пхеньян была открыта 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тыс. рублей. На нынешнем этапе полеты будут выполняться раз в месяц.

Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном осуществляет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между государствами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии.