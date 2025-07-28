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Безопасность
Пушилин сообщил о боях в Димитрове в ДНР
28 июля 2025 / 10:29
© Алексей Коновалов/ ТАСС
В черте Димитрова (Мирнограда) начались бои. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
"По имеющейся информации, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова", - сказал он.
Пушилин также отметил, что украинская группировка на этом участке фронта находится в крайне затруднительном положении.
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