Пушилин сообщил о боях в Димитрове в ДНР

В черте Димитрова (Мирнограда) начались бои. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"По имеющейся информации, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова", - сказал он.

Пушилин также отметил, что украинская группировка на этом участке фронта находится в крайне затруднительном положении.