Торговая сделка между США и Евросоюзом выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Президент США Дональд Трамп размазал Европу. Недавняя "сделка" с Евросоюзом: 1) полностью унизительна для европейцев, так как выгодна только США - она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров; 2) создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах сообщества на оплату дорогих американских энергоносителей; 3) перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США", - указал политик в Telegram-канале.

По его словам, обычным европейцам можно только посочувствовать: "им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, разумеется, бешеную бабку Урсулу фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии". "Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…" - отметил зампред СБ РФ.

Он также обратил внимание, что Трамп, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, весьма последователен в одном: он "жестко продавливает экономические интересы своей страны". "И, безусловно, "сделка" носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы - часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан", - подчеркнул Медведев.

В минувшее воскресенье Трамп объявил по итогам встречи с фон дер Ляйен, что США и ЕС договорились о том, что пошлина на все ввозимые в Соединенные Штаты европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Ранее администрация Трампа заявляла о намерении применить новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Глава Белого дома охарактеризовал достигнутые с ЕС договоренности как "самые крупные" в истории.