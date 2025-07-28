В Таиланде жертвами конфликта с Камбоджей стали 22 человека

В Таиланде в результате вооруженного конфликта в приграничных с Камбоджей районах погибли не менее 14 мирных жителей и 8 военнослужащих, еще 140 человек получили ранения. Соответствующие данные приводит таиландское правительство.

Сообщается, что среди военных зафиксировано 103 раненых. Число эвакуированных с приграничной территории гражданских лиц составило более 139,6 тыс. При этом наибольшее количество граждан покинуло провинции Сисакет, Сурин и Убонратчатхани.

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.