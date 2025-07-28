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Безопасность
В Таиланде жертвами конфликта с Камбоджей стали 22 человека
28 июля 2025 / 10:58
© TPBS/ Reuters/ТАСС
В Таиланде в результате вооруженного конфликта в приграничных с Камбоджей районах погибли не менее 14 мирных жителей и 8 военнослужащих, еще 140 человек получили ранения. Соответствующие данные приводит таиландское правительство.
Сообщается, что среди военных зафиксировано 103 раненых. Число эвакуированных с приграничной территории гражданских лиц составило более 139,6 тыс. При этом наибольшее количество граждан покинуло провинции Сисакет, Сурин и Убонратчатхани.
Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.
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