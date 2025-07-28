Politico: США могут вывести из Европы около трети своих военных

Соединенные Штаты могут принять решение о передислокации до 30% из числа находящихся в Европе американских военных. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источник в НАТО.

Собеседник издания заявил о возможности масштабной перегруппировки контингента США в Европе. Итоговое решение о численности американских военнослужащих в Старом Свете будет принято по итогам обзора глобальной расстановки сил. Предполагается, что Пентагон представит итоговый доклад в сентябре.

В материале указывается, что нынешняя численность американских войск в Европе составляет от 90 тыс. до 100 тыс. человек. Планируемое сокращение европейского военного контингента США может быть связано с усиливающейся напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе, а также с намерениями уменьшить американские расходы на присутствие за рубежом.

США имеют сеть из 1 тыс. военных баз, охватывающую весь земной шар. Более чем в 80 странах дислоцировано не менее 170 тыс. американских военных. Больше всего военнослужащих США находится в Японии, Германии и Южной Корее.