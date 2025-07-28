Российские ВС освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.