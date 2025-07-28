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Безопасность
Российские ВС освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
28 июля 2025 / 15:28
© Александр Река/ ТАСС
Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
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