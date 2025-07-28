Лавров: Россия сегодня впервые в истории противостоит одна всему Западу

Россия сегодня впервые за свою историю противостоит в одиночку всему Западу, нельзя допускать слабости. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Территория смыслов".

"Дел у нас немало. Главное из этих дел - победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас нет союзников на поле боя. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать слабины", - указал глава российской дипломатии.