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Политика
Лавров: Россия сегодня впервые в истории противостоит одна всему Западу
28 июля 2025 / 15:29
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Россия сегодня впервые за свою историю противостоит в одиночку всему Западу, нельзя допускать слабости. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Территория смыслов".
"Дел у нас немало. Главное из этих дел - победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас нет союзников на поле боя. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать слабины", - указал глава российской дипломатии.
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