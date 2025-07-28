Песков: президенты РФ и США должны закрепить урегулирование по Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать итогом подготовительной работы по вопросам украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Мы по-прежнему полагаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, поскольку оставлять вот эту работу - сложную, черновую - президентам совершенно нелогично", - отметил представитель Кремля.

"Нужно подготовиться, сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне. Но никак не наоборот", - указал он.

Ранее Трамп не раз заявлял о намерении лично встретиться с Путиным. В качестве основной темы таких контактов называется урегулирование на Украине.

В Кремле неоднократно обращали внимание, что российско-американский саммит должен закреплять итоги масштабной работы, а не открывать этот процесс.