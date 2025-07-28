Израиль пропустил в сектор Газа более 300 грузовиков с гуманитарной помощью

На территорию сектора Газа прибыли свыше 300 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом информировало Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в соцсети X.

Уточняется, что грузы с гуманитарной помощью, прибывшие "вчера на более чем 120 грузовиках, были собраны и распределены среди местных жителей сотрудниками ООН и международных организаций". Еще не менее 180 грузовиков, прибывших на территорию анклава, ожидают разгрузки.

В минувшее воскресенье Армия обороны Израиля сообщила об установлении в ряде районов сектора Газа ежедневной тактической паузы с 10:00 мск до 20:00 мск. Вместе с тем, по данным пресс-службы израильской армии, с 06:00 до 23:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты для обеспечения безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, доставляющих продовольствие и медикаменты.