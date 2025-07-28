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Экономика
Товарооборот России и Киргизии в 2024 году вырос более чем на 25%
28 июля 2025 / 16:15
Товарооборот России и Киргизии в 2024 году вырос более чем на 25%
© Leonid Altman/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Товарооборот между Россией и Киргизией по итогам прошлого года увеличился более чем на 25%, составив $3,89 млрд. На это обратил внимание посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов, его слова приводятся на сайте посольства.

"По итогам 2024 года взаимный товарооборот вырос на 25,3% и составил $3,89 млрд. Это ставит нашу страну на второе место после Китая по объему торговли с республикой с долей в 22,1%", - отметил дипломат.

Согласно его данным, в 2024 году российские инвестиции в Киргизию выросли на 75% и составили порядка $280 млн, еще около $56 млн поступило за первый квартал 2025 года. Вакунов уточнил, что в республике функционируют более 1 700 предприятий с участием российского капитала. По его словам, ими реализуются проекты в энергетике, горнорудной отрасли, промышленности, электронной торговле.

Россия - один из главных торгово-экономических партнеров Киргизии. В 2025 году стороны намерены довести товарооборот до $5 млрд.

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