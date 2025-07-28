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Орбан заявил, что ЕС заключил плохую сделку с США
28 июля 2025 / 16:30
Орбан заявил, что ЕС заключил плохую сделку с США
© Szilard Koszticsak/ MTI via AP/ТАСС

Президент США Дональд Трамп на встрече в Шотландии "съел" главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и Евросоюз заключил плохую сделку по тарифам с американцами. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги американо-европейских переговоров.

"Трамп съел Урсулу на завтрак", - сказал он, отметив, что этого и следовало ожидать. "Президент США - переговорщик в тяжелом весе, а председатель Еврокомиссии выступает в полулегком", - указал глава правительства в программе венгерского телеведущего Балажа Немета на YouTube-канале.

По его словам, на воскресных переговорах американская позиция была гораздо устойчивее европейской. В результате достигнутая там договоренность оказалась более выгодной для Соединенных Штатов, чем для Евросоюза. "Великобритании недавно удалось заключить с американцами более удачное соглашение", - добавил он.

Вместе с тем Орбан выразил недоумение из-за сообщений о том, что фон дер Ляйен пообещала Трампу европейские инвестиции на сотни миллиардов евро. "Кто будет осуществлять эти инвестиции? Кто даст на это деньги: канцлер Германии, президент Франции, премьер-министр Венгрии?" - задался вопросом политик.

Кроме того, он обратил внимание на информацию о договоренности относительно закупки европейцами американских вооружений. "Но кто будет это делать? У Еврокомиссии нет армии", - подчеркнул премьер.

Трамп заявил после встречи с фон дер Ляйен 27 июля, что США и ЕС договорились об импортных пошлинах на все европейские товары, поступающие на американский рынок, в размере 15%. Со своей стороны, ЕС не будет взимать пошлины на товары из США. Ранее администрация Трампа заявляла о намерении применить импортные тарифы на уровне 30%. Фон дер Ляйен при этом сообщила, что пообещала обеспечить закупку странами ЕС американского сжиженного природного газа и ядерного топлива вместо энергоносителей из РФ. 

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