Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 340 военнослужащих

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 340 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили порядка 165 военнослужащих, "Запад" - около 250 военнослужащих, "Юг" - до 270, "Центр" - около 395, "Восток" - порядка 205, "Днепр" - около 55 военнослужащих.