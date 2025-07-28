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Фильм "На деревню дедушке" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные
28 июля 2025 / 16:59
Фильм "На деревню дедушке" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные
© Сергей Коньков/ ТАСС

Комедия "На деревню дедушке" возглавила кинопрокат в России и странах СНГ за прошедшие выходные, собрав 25,6 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 24 июля по 27 июля.

Картина рассказывает о мальчике, гении в области IT, которого отправляют в деревню к дедушке, в то время как он желает вернуться в город для участия в важном конкурсе. Режиссером фильма выступил Владислав Богуш. Роли исполнили: Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова. 

Второе место занял фильм "Не одна дома 2", собрав 23,2 млн рублей. Режиссер картины - Митрий Семенов-Алейников. В ролях: Милана Хаметова, Давид Манукян (Dava), Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин.

Российский фильм "Плагиатор!" режиссера Антона Мегердичева собрал 18 млн рублей и расположился на третьей строчке рейтинга. Роли в картине исполнили Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Виталий Кищенко, Ирина Пегова и другие.

Кинофильм "Фантастическая четверка: первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps, 2025), просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, лидирует в странах СНГ, собрав 49 млн рублей. В ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Наташа Лионн. 

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