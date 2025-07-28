Лавров: условиями России остается Украина вне НАТО и признание территорий

Условия Москвы по урегулированию украинского конфликта подразумевают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения военного блока и признание реалий на земле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Мы настаиваем на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения альянса. Он и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширился вплотную к нашим границам. И, разумеется, признание тех реалий, которые отражены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование", - указал он.

По словам высокопоставленного дипломата, дел у России немало. "Главное - победить врага", - подчеркнул он.