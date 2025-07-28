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Безопасность
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня
28 июля 2025 / 17:31
© Mohd Rasfan/ Pool via REUTERS/ТАСС
Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступит в силу в 00:00 по местному времени во вторник (19:00 28 июля мск). Об этом объявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Куала-Лумпуре.
"Немедленное и безусловное прекращение огня вступит в силу в 24:00 по местному времени 28 июля текущего года", - сказал он.
Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.
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