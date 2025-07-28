В Крым прибыли послы африканских стран

В Республику Крым прибыли с визитом послы африканских стран Республики Бурунди, Гвинейской Республики и Республики Чад. В Симферополе их приняла администрация региона во главе с Сергеем Аксеновым, сообщает ТАСС.

Так, в Крым приехали чрезвычайный и полномочный посол Республики Бурунди в РФ Жозеф Нкурунзиза; чрезвычайный и полномочный посол Гвинейской Республики в РФ Ньянкой Аба; чрезвычайный и полномочный посол Республики Чад в РФ Адам Бешир Махамуд.

"Мы с коллегами постарались, чтобы сделать вам максимально эффективную, насыщенную программу, чтобы до вашего отъезда мы тоже смогли определить направления, по которым будет развиваться наше сотрудничество. Мы доложим, соответственно, МИД, президенту. То же самое сделаете и вы, ну и выйдем на какой-то горизонт соответствующего взаимодействия по всем обозначенным направлениям", - отметил Аксенов.

Постпред Крыма при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Георгий Мурадов заявил, что гости уже побывали в Крымском федеральном университете (КФУ), где проходят обучение африканские студенты.

Ожидается, что делегация проведет в Крыму несколько дней, посетит ряд достопримечательностей крымско-татарской культуры, Воронцовский и Ливадийский дворцы и другие объекты.