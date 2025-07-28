Россию и КНДР связывают десятилетия братских боевых связей. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнив об участии Пхеньяна в освобождении Курской области.

По его словам, у России в мире огромное количество партнеров, единомышленников и союзников.

"Ближайшие союзники на Западе это, безусловно, Республика Беларусь, на востоке - Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов", - указал глава российской дипломатии, выступая на форуме "Территория смыслов".