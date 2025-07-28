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Безопасность
Лавров высоко оценил участие КНДР в освобождении Курской области
28 июля 2025 / 17:59
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Россию и КНДР связывают десятилетия братских боевых связей. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнив об участии Пхеньяна в освобождении Курской области.
По его словам, у России в мире огромное количество партнеров, единомышленников и союзников.
"Ближайшие союзники на Западе это, безусловно, Республика Беларусь, на востоке - Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов", - указал глава российской дипломатии, выступая на форуме "Территория смыслов".
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