Во Франции назвали "черным днем" заключение сделки между ЕС и США

Для Европейского союза заключение торгового соглашения с Соединенными Штатами стало "черным днем". Такое мнение выразил премьер-министр Франции Франсуа Байру в соцсети X.

"Соглашение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом стало черным днем для Евросоюза. Объединение, созданное с целью защиты собственных ценностей и интересов, пошло на подчинение США", - указал политик.

Некоторое время назад лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подвергла критике сделку, назвав ее "полным провалом для Европы".

В минувшее воскресенье Трамп объявил по итогам встречи с фон дер Ляйен, что США и ЕС договорились о том, что пошлина на все ввозимые в Соединенные Штаты европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Ранее администрация Трампа заявляла о намерении применить новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Глава Белого дома охарактеризовал достигнутые с ЕС договоренности как "самые крупные" в истории.