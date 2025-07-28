Венгрия рассчитывает, что Россия и США к сентябрю найдут решение по Украине

Венгрия надеется, что Россия и США достигнут соглашения по Украине к началу сентября - в срок, отведенный для этого американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя предупреждение Трампа в адрес РФ и других стран.

14 июля глава вашингтонской администрации заявил, что США введут импортные пошлины в размере порядка 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании украинского конфликта.

"Что касается вторичных пошлин, то мы очень надеемся, что этого удастся избежать. Мы рассчитываем, что в течение обозначенного президентом Дональдом Трампом срока, наконец-то будет найдено решение по Украине, и тогда вопрос о вторичных пошлинах можно будет снять с повестки дня", - отметил Сийярто в ходе пресс-конференции.

Некоторое время назад глава МИД Венгрии уже выражал надежду на то, что предупреждение США в отношении РФ через 50 дней будет неактуальным, так как они смогут достичь договоренности по Украине.