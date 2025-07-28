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Практически все страны БРИКС подтвердили участие в "Интервидении"
28 июля 2025 / 18:47
Практически все страны БРИКС подтвердили участие в "Интервидении"
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Практически все страны - участницы БРИКС и их партнеры подтвердили свое участие в предстоящем международном песенном конкурсе "Интервидение". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

По его словам, конкурс "Евровидение" давно "превратился в рекламу нетрадиционных, чуждых России ценностей", поэтому в октябре 2025 года под Москвой на Live Арене будет проводиться "первое "Интервидение" - международный песенный конкурс с участием государств БРИКС".

"Свое участие уже подтвердили всего где-то 20 с небольшим стран", - указал министр.

Вместе с тем он обратил внимание, что Россия никогда не закрывается от универсальных форм сотрудничества, но когда пытаются ей "закрыть выход на справедливых и общеприемлемых условиях, она не будет сидеть сложа руки".

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. 

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза.

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