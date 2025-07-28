FT считает, что Зеленский пал с демократического пьедестала

Владимир Зеленский утратил доверие стран Запада, инициировав борьбу с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Согласно публикации, своими действиями Зеленский, воспользовавшись ослаблением внимания со стороны США, предпринял попытку разрушить систему сдержек и противовесов, поддерживаемую Западом.

По данным издания, европейские чиновники, взаимодействующие с Зеленским, жаловались на малую осведомленность политика, так как он оградил себя от альтернативного мнения и потребляет информацию лишь от небольшого круга доверенных ему лиц, из-за чего он менее подвержен рекомендациям официальных лиц из ЕС. В материале указывается, что именно они советовали ему воздержаться от ликвидации автономности антикоррупционных органов.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). На следующий день Рада приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. На Западе подвергли критике Киев за решение в отношении НАБУ и САП.

Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду проект закона о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, фактически, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.