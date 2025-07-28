Соединенное Королевство может признать Палестину до 2029 года

Великобритания может признать Палестину до 2029 года, до истечения срока полномочий действующего парламента. Об этом заявил министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнолдс в эфире телеканала Sky News.

"В рамках нынешнего парламента - да, если это будет способствовать прорыву, в котором мы нуждаемся", - ответил он на соответствующий вопрос. "Но мы можем сделать это только один раз. Если мы сделаем это чисто символически, это не поможет завершению нынешнего конфликта", - указал министр.

Пункт о признании палестинского государства включала предвыборная программа Лейбористской партии Великобритании, которая вернулась к власти в июле прошлого года. Вместе с тем в ней не назывались конкретные сроки. Ранее премьер-министр Кир Стармер заявлял, что Соединенное Королевство признает Палестину в "подходящее время".

В минувший четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Израиль в этой связи подчеркнул, что подобный шаг французских властей стал бы "капитуляцией перед терроризмом, а также наградой для убийц и насильников из радикального палестинского движения ХАМАС".

Рейнолдс с такой оценкой не согласился. "На мой взгляд это не совсем верное описание. Полагаю, что все мы признаем, что как израильтяне, так и палестинцы нуждаются в решении на основе существования двух государств", - сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си.