Трамп намерен сократить срок в 50 дней на достижение договоренностей по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить 50-дневный срок, который он ранее установил для достижения Москвой и Вашингтоном договоренности по урегулированию на Украине.

"Я сокращу эти 50 дней до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет", - сказал он при общении с журналистами на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Тернберри.

Вместе с тем американский лидер высказал мнение, что соглашение по Украине могло быть выработано уже 4-5 раз. "Я много разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, я с ним очень хорошо ладил. Мы много раз думали, что решили это", - указал Трамп. "Я говорю: это делается не так. Так что посмотрим, как будут развиваться события", - отметил он.

14 июля глава Белого дома заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.