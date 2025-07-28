Экономист Колташов: США пока не загоняют ЕС в могилу, они только заставляют ее копать

ЕС, в лице своей бюрократии, еще в конце прошлого года готовился заключить с американцами именно такое соглашение. То есть – ликвидировать угрозу торговой войны с США и покупать больше американского оружия и товаров. Ничего удивительного не случилось. Европейская бюрократия хладнокровно жертвует промышленностью стран, входящих в ЕС. Это их стандартная стратегия. Что немного удивляет, так это то, что пошлины всего 15%. Это выглядит, как чрезвычайно щедрая подачка со стороны Трампа. США пока не загоняют ЕС в могилу, они только заставляют ее копать. Пройдет еще много времени, прежде чем европейский средний класс поймет, что это была за сделка, и сколько денег он потерял. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.