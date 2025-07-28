Доллар на межбанке впервые с 16 мая поднимался выше 81 рубля

Курс доллара на российском межбанковском рынке ускорил рост и поднимался выше 81 рубля впервые с 16 мая текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 17:12 мск, курс американской валюты демонстрировал рост на 2,25% и торговался на уровне 81,009 рубля. Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке рос на 0,78% и находился на отметке в 94,005 рубля. К 17:19 мск доллар замедлил рост и составлял 80,985 рубля (+2,22%), евро находился на уровне 94,235 рубля (+1,02%).

В пятницу, 25 июля, курс доллара на межбанковском рынке поднимался выше 80 рублей впервые с 13 июня 2025 года.