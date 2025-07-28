Экономист: диктату США сейчас подчиняются только слабые страны
28 июля 2025 / 18:36
Политолог Светов: из 50 дней, придуманных Трампом, Россия извлечет максимум пользы
25 июля 2025 / 10:43
Общество
Слуцкий предложил запретить в России аборты
28 июля 2025 / 19:59
© Сергей Булкин/ ТАСС
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что в России нужно ввести запрет на аборты, кроме тех, которые обусловлены медицинскими причинами.
"Нужно запретить искусственное прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Сегодня это действительно имеет большое значение", - отметил он, выступая на форуме "Территория смыслов".
Вместе с тем политик назвал "лучшей рекламой чайлдфри" высокий процент по ипотеке. "Нам действительно надо посмотреть, почему люди уезжают. У нас высокий процент по ипотеке - это лучшая реклама чайлдфри. Вот в этом направлении будем вместе работать", - указал он.
Актуально