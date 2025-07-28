Экономист: диктату США сейчас подчиняются только слабые страны

Дональд Трамп пока только грозит вторичными пошлинами в отношении деловых партнеров России. Он только что атаковал Бразилию, и то, как повели себя бразильские власти для РФ очень важно. В ответ на пошлины США бразильцы сказали, что обойдутся без Америки и будут развивать торговлю со странами БРИКС. Посмотрим, что скажет Индия. Сможет ли она обойтись без российских углеводородов? Для нее отказ от них будет означать конец экономического роста и социальный кризис. Подчиняться диктату США могут сейчас только слабые страны из опасений, что США их раздавят. Хотя Соединенные Штаты – уже не те, и никого раздавить не могут. США все еще считают себя хозяевами мира, но в реальности это уже не так.