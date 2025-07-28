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Трамп: США готовы снова ударить по ядерным объектам Ирана
28 июля 2025 / 20:14
Трамп: США готовы снова ударить по ядерным объектам Ирана
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести новый удар по ядерным объектам Ирана, если он попытается их восстановить. 

"Мы уничтожили ядерный потенциал Ирана. Он может начать все заново. Если он это сделает, мы уничтожим ядерные объекты быстрее, чем вы успеете щелкнуть пальцами. Мы будем вынуждены сделать это", - сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. США вступили в конфликт через девять дней после его эскалации, ударив по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

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