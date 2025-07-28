Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров двух стран.

"Рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов", - сказано в сообщении.

Глава российского государства также отметил важность целостности и суверенитета Сирии, "укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения".

Вместе с тем Путин заявил о готовности Москвы участвовать в поисках переговорного решения вопроса ядерной программы Ирана.

"С учетом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы", - указали в Кремле.

Кроме того, стороны условились продолжать диалог "по актуальным темам международной и двусторонней повестки дня", добавили в пресс-службе.