Лавров: Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 28 июля выступил на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

(...) Внешняя политика новой России после того, как ушел в небытие Советский Союз, всегда опиралась исключительно на национальный интерес. Никакого менторства, никакого идеологизированного навязывания тех или иных подходов нашим соседям и в целом нашим партнерам. Как у нас записано в концептуальных документах – в Конституции, в Концепции внешней политики, – так мы и работаем. Главная задача нашей внешнеполитической деятельности заключается в обеспечении безопасных условий развития страны, повышении благосостояния наших граждан.

Сейчас многие политологи, ученые, эксперты всерьез начинают говорить о том, что третья мировая война не то, что неизбежна, а уже идет в новых формах, начиная с агрессии Запада против Югославии в 1999 г. Потом агрессия против Ирака, затем разрушение Ливии, нападение на Сирию. Все эти страны Ближнего Востока сейчас находятся в тревожном состоянии. Территориальная целостность Ирака, Сирии и Ливии, о которой Запад так «печется» только в случае с Украиной, была серьезнейшим образом подорвана в 2011 г. в ходе «Арабской весны». Эти страны до сих пор остаются в «полуразобранном состоянии».

Теперь Запад перекинулся на соседний регион. Это сектор Газа, в целом палестинские территории. Была агрессия против Исламской Республики Иран.

В Европе украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение «стратегического поражения России». Они не стесняются подтверждать то, что готовились к этому достаточно давно. Без зазрения совести говорят и о Минских договоренностях, задуманных для того, чтобы положить конец всем проблемам. На них Президент России В.В.Путин вместе со своими собеседниками – тогдашними Канцлером ФРГ А.Меркель, Президентом Франции Ф.Олландом и Президентом Украины П.А.Порошенко – потратил 17 часов без отдыха и сна. А потом эти «ребята», которые сидели с ним, заявили, что ничего не собирались выполнять. Мол, им надо было что-то «слепить» на бумаге, чтобы выиграть время для Украины в подготовке к дальнейшей войне с Россией, для того, чтобы накачать ее оружием. И эти люди сейчас от нас требуют немедленно прекратить огонь и оставить все как есть, чтобы они опять своим «клиентам» в Киеве выиграли «передышку» и продолжали их «накачивать». То, что европейцы всерьез хотят «нанести нам поражение», это подтверждается каждый день. Новый Канцлер ФРГ Ф.Мерц, заявил (не знаю, понимает ли он, что произносил), что они обязаны вновь сделать Германию самой большой военной силой в Европе. Она была самой большой военной силой накануне Первой мировой войны, когда ее развязала, накануне Второй мировой, когда тоже развязала ее. И теперь он вновь хочет сделать Германию «первой военной силой в Европе». А Министр обороны ФРГ Б.Писториус сказал, что если придется, то немцы будут без каких-либо сомнений убивать русских солдат. В европейских элитах это воспринимается почти уже как нечто само собой разумеющееся. Это отражает, прежде всего, то, что Запад не может стать просто одним из крупных, сильных регионов многополярного мира. Он не может отказаться от гегемонии, которой наслаждался полтысячелетия. И особенно это сейчас наблюдается в Европе, когда хотят подчинить своей воле все и вся и не хотят учитывать прагматические соображения.

На днях Президент США Д.Трамп встречался с главой Еврокомиссии У.фон дер Ляйен. Она потом с гордостью, с наслаждением заявила, что они достигли договоренности, в соответствии с которой европейские товары будут поступать в США и будут облагаться 15-процентной пошлиной, а Соединенные Штаты будут поставлять свои товары в Европу с нулевыми пошлинами. Плюс 750 млрд долл. Европа потратит на закупку американских энергоносителей, прежде всего сжиженного природного газа и ядерного топлива, за счет полного отказа от закупки российских энергоносителей. И еще где-то на 600 млрд долл., как объявил Президент Д.Трамп, будут сделаны инвестиции. Ясно, что американские энергоносители будут существенно дороже, чем российские. Понятно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к «перетоку» инвестиций из Европы в США. Конечно, это будет сильный удар. Прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций для европейской промышленности и сельского хозяйства Европы. Но деятели типа У.фон дер Ляйен буквально кичатся тем, что они идут по этому пути. Соглашаются, что будут вынуждены тратить больше средств, что у них, наверное, будет меньше возможностей решать социальные проблемы населения, но, мол, они обязаны «победить Россию».

Если вспомнить предыдущую администрацию Соединенных Штатов, то, как недавно сообщил Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва, Дж.Байден в разговоре с ним как-то сказал, что нужно «уничтожить Россию». Даже не нанести «стратегическое поражение», а «уничтожить». Война на уничтожение. Президент США Д.Трамп занимает другую позицию. Он исходит исключительно, как он не раз говорил, из здравого смысла, имея в виду, прежде всего, деловые соображения, что выгодно для США. Наверняка следите за теми действиями, которые он предпринимает в первую очередь в торговой сфере. С Европой достигли договоренности, ущербные для старого континента. Тут даже можно не анализировать. Президент Д.Трамп – прагматик. Он не хочет никаких войн. И в отличие от своего предшественника, Дж.Байдена, и нынешних европейских элит (всяких там фондерляйенов, стармеров, макронов), он открыт к диалогу.

Всегда, даже в годы «холодной войны», диалог развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга. Прежде всего для того, чтобы не допустить большой войны. Этот инстинкт в Европе утерян. Так же, как и вакцина от нацизма. Она уже перестает действовать. В Европе возрождаются те же самые силы, которые хотели уничтожить Россию и в данном случае выбрали в качестве своего «ударного механизма» против нас Украину. Приветствуют все, что она делает.

Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС М.Кос месяц назад заявила, что Украина выполнила все условия для того, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Кто-нибудь слышал, чтобы из Европы звучало хоть слово критики в отношении подхода Украины к обязательствам в области прав человека? Язык, образование, средства массовой информации, культура. Законодательно русский язык во всех этих сферах запрещен. Причем начали принимать законы задолго до специальной военной операции. Европа говорит, что Украина бьется за «европейские ценности». Президент Франции Э.Макрон недавно сказал, что в отличие от России, Украина воюет за «наши» интересы, за «наши европейские ценности». Это признание в том, что они все нацисты. Нацизм в украинском обществе возрождается в том числе и законодательно. Снимаются препятствия для того, чтобы героизировать С.А.Бандеру, Р.И.Шухевича. Они в одном ряду с А.Гитлером, Й.Геббельсом и прочими военными преступниками, а сейчас являются «символом свободы».

Мы всегда выступали за диалог, даже в самые тяжелые времена. В «холодную войну» диалог никогда не прерывался между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

Также важно отметить, что в «холодную войну» было взаимное уважение. Сейчас его нет. Европа просто остервенела (другого слова не могу подобрать). Понятно, что в значительной степени это борьба за удержание власти. Они понимают, что вгрохали сотни миллиардов евро в Украину ради того, чтобы она «била» Россию, убивала наших солдат, организовывала теракты против гражданской инфраструктуры, посылала наемных убийц для уничтожения наших политиков, журналистов. Все это Европа делает с единственной целью – использовать украинцев как «пушечное мясо», чтобы убрать Россию как конкурента. А еще лучше – спровоцировать центробежные тенденции в нашем обществе. Этим тоже активно занимаются, несмотря на принятые руководством меры по пресечению деятельности всяких иностранных неправительственных организаций, средств массовой информации сомнительного толка, которые продвигали не ценности общения между молодежью наших стран, между гражданским обществом, а однозначно западную повестку дня.

Диалог, который мы ведем с администрацией Д.Трампа, показывает, что разумные люди на Западе сохраняются. У них достаточно серьезная поддержка, как это продемонстрировано развитием событий внутри Соединенных Штатов.

Президент России В.В.Путин неоднократно говорил, что мы открыты к диалогу с любой другой страной, в том числе с европейскими. Президент Франции Э.Макрон позвонил нашему Президенту, тот тут же взял трубку. Правда, не хочу раскрывать секреты общения, но толку от этого разговора было мало. Хотя бы потому, что потом Президент Э.Макрон сделал публичное заявление, что «на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня без всяких условий». Это он говорил уже давно. Когда он первый раз пробросил этот тезис, у него спросили, а перестанут ли они тогда поставлять оружие Украине. Он ответил, что нет, якобы прекращение огня должно быть без всяких условий. Вот вам и цель. Так же, как Минские договоренности были нужны, чтобы «встряхнуть» нацистский режим П.А.Порошенко. И сейчас они хотят получить передышку.

Я уже сказал, что Запад не может смириться с потерей своей гегемонии и продолжает проводить чисто неоколониальную политику. Та же политика санкций – это противодействие конкурентам, боязнь позволить им развиваться в нормальных условиях, потому что новые центры силы уже обогнали, а если убрать препятствия на пути их развития, они совсем далеко оторвутся от Запада. Да, он по-прежнему сохраняет сильные позиции в военной сфере, в сфере технологий, биотехнологий, в том числе в киберпространстве. Однако он не может быть одним из главных игроков. Он должен быть «наверху». По крайней мере у нынешних элит менталитет именно такой.

Тем временем формируется многополярный мир. Этот процесс объективный. Никто с ним ничего поделать не сможет, никакими санкциями, никакими тарифными войнами, ни провоцированием «горячих» войн, как сейчас уже планирует Запад после того, что натворили на Ближнем Востоке, на Украине, в Иране. Планируют уже операции на Дальнем Востоке, в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе, в Восточно-Китайском море и в целом в Юго-Восточной и Северной Азии, включая Корейский полуостров. Это все укладывается в линию удержания власти, своего положения гегемона.

Многополярный мир все равно одолеет эту попытку затормозить естественный ход истории. У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников. Ближайшие союзники на Западе – это, конечно, Республика Беларусь, на Востоке – КНДР, с которой нас связывают десятилетия братских, боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям. Они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов. Индия – еще одна великая страна.

Индия, Китай, Россия, Турция, Иран – все эти страны представляют собой великие цивилизации, которым уже много столетий. Они сохранились как цивилизационная общность. В других частях мира такого явления не наблюдается. А вот на Евразийском континенте – да, это действительно так. Эти великие цивилизации сейчас составляют главную группу действующих лиц по формированию многополярного мира. На практике оформлением этих тенденций занимаются ШОС, БРИКС, наши партнеры в Африканском союзе и в СЕЛАК.

Безусловно, интерес к сотрудничеству с БРИКС и ШОС, который проявляют десятки стран, будет расти и продолжать способствовать формированию устойчивых механизмов развития Мирового большинства.

Запад использует созданные после Второй мировой войны механизмы, такие как МВФ, Всемирный банк, для того чтобы злоупотреблять своим положением, включая позиции резервных валют (прежде всего доллара), а также грубейшее нарушение принципа добросовестной конкуренции, презумпции невиновности. Мировое большинство (этот процесс уже идет не один год) через БРИКС, ШОС и другие механизмы создает альтернативные платформы для банковских расчетов. Формируются логистические маршруты, не зависящие от западных правил, действовавших после Второй мировой войны, когда еще Запад не пытался так сильно ими злоупотреблять. Это всех устраивает.

Теперь западные коллеги сами создают ситуацию, когда от механизмов, находящихся под их контролем, будет уходить все большее число стран.

Не могу не сказать о нашем ближайшем окружении. Наши союзники, единомышленники, стратегические партнеры из ОДКБ, из СНГ, ЕАЭС – все это крупные структуры, деятельность которых вписывается в процесс формирования Большого Евразийского партнерства. Здесь и структуры на постсоветском пространстве, и ШОС, и АСЕАН, и многие другие перспективные игроки. Кстати, Евразийский континент – единственный, где нет общеконтинентальной организации. В Африке много субрегиональных структур, но есть общеконтинентальный Африканский союз. В Латинской Америке много субрегиональных интеграционных объединений, но есть Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. А в Евразии такого нет.

Когда Президент России В.В.Путин несколько лет назад в 2015 г. на саммите Россия-АСЕАН предложил сближать все эти интеграционные субрегиональные процессы, чтобы они взаимодополняли друг друга, чтобы их программы способствовали устранению дублирования и, тем самым, формировали это Большое Евразийское партнерство, – эта идея шла от жизни. Это не какая-то инициатива искусственная, которая навязывается – нет. Это объективная вещь, которая будет отвечать требованиям взаимной выгоды, максимальной экономии ресурсов и максимизации преимуществ, которые эти интеграционные процессы создают.

В более широком плане это станет прочным материальным фундаментом формирования архитектуры евразийской безопасности. Нынешние структуры, которые занимаются безопасностью – это прежде всего то, что было создано в Европе после Второй мировой войны. Речь об ОБСЕ и о НАТО. Но обе эти организации – это структуры, в основе которых лежит концепция евроатлантической безопасности. То есть обязательно должны быть «коллеги» с той стороны Атлантического океана. Но кто желает сотрудничать с США, с Канадой, – никто не запрещает. Но почему нельзя иметь общеконтинентальную структуру, открытую для всех стран континента? Тем более, что сейчас Президент Д.Трамп не сильно стремится сохранять особую роль в Европе. Он считает, что она сама должна заниматься своим проблемами, будь то безопасность или экономическое развитие на условиях, которые США продиктовали председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Поэтому архитектура евразийской безопасности «стучится в дверь». И уже третий год подряд в октябре в Минске проходит Международная конференция по евразийской безопасности (2023, 2024), где рассматривается Проект хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Его подготовили наши белорусские друзья вместе с нами. В первых двух конференциях участие было достаточно заинтересованным. В том числе некоторые страны Европейского Союза принимали участие. Думаю, что их число будет расти. Поэтому у нас немало дел. Главное из них – победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. И в Первую и во Вторую мировую войну у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому надо полагаться на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины.

Президент В.В.Путин определил задачи, которые мы решаем на международной арене, прежде всего на линии боевого соприкосновения. Они будут выполнены. Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием: обеспечение нашей безопасности. Во-первых, никакого втягивания Украины в НАТО и вообще никакого расширения альянса (он и так вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширился вплотную к нашим границам). Во-вторых, вот все говорят: «Россия должна вернуться к границам 1991 г.». В 1991 г., когда Украина признавалась в качестве как независимого государства, она имела в качестве главного принципа свою Декларацию о независимости, где было сказано: «Внеблоковое, безъядерное, нейтральное государство». Именно в таком качестве признавалась территориальная целостность Украины. Когда они стали уничтожать, истреблять все русское, мы не могли оставаться в стороне, пытались уговорами, переговорами – не получилось. Поэтому не было альтернативы началу специальной военной операции.

Нам не территории важны. Иногда говорят: «Они захватили территорию, надо их освободить». Нам эти территории не важны – у нас самая большая в мире страна. Нам важно, чтобы люди, которые жили там столетиями и являющиеся носителями русской культуры, языка, образования, которые хотят в этой же культуре воспитывать своих детей, чтобы их не истребляли и защищали их права. Это абсолютно законное требование. Признание реалий, закрепленных в нашей Конституции – это абсолютно безальтернативное требование. Дел у нас много.

Надеюсь, что встречи, которые мы здесь проводим и которые Вы проводите здесь с моими коллегами, помогут Вам лучше понять, чем занимаются внешнеполитические структуры Российской Федерации. И надеюсь, что ряды дипломатов будут пополняться в том числе и за счет выпускников этого Форума.

Вопрос: Хотела бы вернуться к Вашему выступлению здесь же, на «Территории смыслов» в 2018 г. Вы сказали, что «многополярность мира – это позитивный тренд, который несет больше демократии и справедливости». Конечно, за эти семь лет мир очень серьезно изменился. В связи с этим такой вопрос: согласны ли Вы с самим собой семилетней давности, или с учетом появления каких-то реальных признаков многополярного мира Вы бы хотели что-то добавить, скорректировать себя тогда?

С.В.Лавров: Конечно, я согласен сам с собой. И не потому, что я такой, знаете, эгоист.

С 2018 г. многополярный мир, действительно, стал еще более активно формироваться. И он действительно несет демократию в международные отношения в противовес диктатуре, гегемонии, которую Запад хочет сохранить. Сопротивление процессу формирования многополярного мира огромное. Но, как вы знаете (кто физику изучал), чем больше сопротивление, тем больше движение обретает устойчивый характер. Что и происходит.

Президент США Д.Трамп недавно в своей классической манере комментировал деятельность БРИКС. И заявил, что объединение – это какая-то «непонятная лавочка», которая хочет использовать альтернативные валюты, и он не позволит того, чтобы «кто-то игнорировал доллар». Но, когда он еще проводил свою избирательную кампанию, то он иначе высказывался на тему доллара. Тогда Д.Трамп заявлял, что Байден и его администрация – люди, нанесшие колоссальный ущерб интересам Соединенных Штатов, потому что они дискредитировали доллар как валюту, на которую все полагались, и что доллар будет неизбежно ослабевать. Это он признал. Теперь хочет остановить этот процесс путем угроз, шантажа и исходя из здравого смысла, потому что это важно для финансового положения Соединенных Штатов, которое в значительной степени опирается на роль доллара.

Помню, когда давно обсуждались вопросы международного валютно-финансового сотрудничества, американская администрация заявляла, обращаясь ко всему мировому сообществу что доллар – это не американская собственность, а достояние всего человечества. Это такая «смазка», которая требуется для всей мировой экономики, и это будет безотказно работать в любых погодных условиях. Все изменилось. Конечно, многополярность стимулируется еще и тем, что старая система перестала отвечать интересам Мирового большинства. Кстати, началось все с того, что, когда после Второй мировой войны были созданы Международный Валютный Фонд, Группа Всемирного банка и Всемирная торговая организация, то правила, которые они задали для мировой экономики, они всех как бы устроили: кто-то понял, что других нет, и надо в общем ряду двигаться вперед. Китай тоже принял эти правила. А потом по этим правилам, которые были американцами изобретены и на их же «поляне», китайцы «обыграли» американцев. Они же почему так волнуются? Потому что КНР в рамках нынешней валютно-финансовой торговой системы все равно вышла на позиции безусловного лидера, и темп развития её экономики и всех других сфер будет только нарастать.

Именно поэтому сейчас тормозится реформа МВФ. Если взять реальный экономический вес стран БРИКС, они бы давно уже повысили долю голосов, и американцы потеряли бы право вето. Они искусственно сдерживают эту реформу, чтобы сохранять «контрольный пакет», который позволяет им в одиночку блокировать решения по демократизации этих институтов. То же самое в ВТО. Американцы заблокировали работу органа по разрешению споров. Там китайских жалоб лежат тысячи. Американцы просто не позволяют получить кворум в этом органе, он не работает. Поэтому искусственно сдерживать развитие, наверное, можно, но сдержать не получится. Да, это займет длительный период. Наверное, формирование многополярного мира – это целая эпоха. Но тенденция объективна и неизбежна.

Вопрос: Подскажите, какие кризисы глобальной системы безопасности вы видите на горизонте 10 лет?

С.В.Лавров: Частично касался этого вопроса в своем выступлении. Уже не угрозы, а реальные проблемы с безопасностью существуют и вокруг Украины. Мы за свою безопасность, за свои законные интересы в сфере безопасности воюем и добьемся результата, и в таких соседних регионах, как Ближний Восток, Палестина, Иран, далеко не все еще в Сирии закончилось, да и в Ливии тоже, в Ираке.

Проблемы с безопасностью существуют и на Западе. Прежде всего американцы не скрывают того, что их интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют «Индо-Тихоокеанским регионом», чтобы наших индийских друзей затянуть в это сотрудничество, сделать им «приятное». А на самом деле все эти «Индо-Тихоокеанские стратегии» направлены на сдерживание Китая, на изоляцию России, на развал открытых универсальных структур сотрудничества, которые в Юго-Восточной Азии сложились вокруг АСЕАН, и перенос военной инфраструктуры НАТО на Дальний Восток: в Южно-Китайское море, в Тайваньский пролив, на Корейский полуостров. Создаются «квартеты», «тройки». «Тройка» (США-Япония-Южная Корея) уже планирует все более мощные военные учения вокруг Корейского полуострова, вокруг КНДР. Причем в этих учениях, когда США и южнокорейские силы работают вместе, там уже появляются элементы ядерных вооружений. Это тревожно. Тем более на фоне того, что эта тройка AUKUS (США-Великобритания-Австралия), созданная для того, чтобы строить ядерные подводные лодки для Австралии, это тоже перенос ядерных технологий, и серьезные сомнения, что эти действия соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия.

Много проблем, которые уже просматриваются. В том числе то, что НАТО активно проникает сюда (в Японии вроде бы собираются открывать какое-то специальное представительство альянса). Показательно, когда на одной из пресс-конференций спросили тогдашнего генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга о том, что Североатлантический альянс, который при создании и при существовании его в последующие годы всегда презентовался как организация оборонительного характера и что его главная цель – физическая защита территории стран-членов, как так получилось, что он теперь хочет расширяться на восток и существенно выйти за границы своего объединения? Й.Столтенберга ответил, даже не моргнув, что они по-прежнему имеют единственной целью защиту территорий стран-членов. Но в нынешних условиях угрозы этим территориям исходят уже из «Индо-Тихоокеанского региона» (Южно-Китайское море и т.д. ). Это показательное заявление, которое отражает эволюцию менталитета. Эволюционирует этот менталитет в сторону поиска смысла сохранения альянса. Вот у нас смысл на этой территории найден, а они все пытаются найти оправдание, зачем Североатлантический альянс должен существовать. Угроз много. Десятилетие будет непростым.

(…)

Вопрос: Какие программы, на Ваш взгляд, являются самыми эффективными для продвижения российских ценностей и традиций за рубежом?

С.В.Лавров: Нашим предпочтением всегда было участвовать в универсальных спортивных и культурных мероприятиях. К сожалению, началась совершенно неприемлемая дискриминация (не могу даже приличного слова подобрать) всех наших спортсменов, нашей культуры.

Недавно в Италии отменили гастроли В.А.Гергиева с солистами Мариинского театра. Возмутительно. Италия, которая всегда была «колыбелью культуры», тоже оказалась под влиянием украинских неонацистов, по большому счёту. В руководстве Италии и в ООН, например, тоже остались люди, которые, как и Германия, отказываются и голосуют против резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Германия, Италия и Япония голосуют «против».

Мы правильно делаем, что отстаиваем необходимость вернуться к истокам того самого международного Олимпийского движения, к принципам развития культурных, образовательных, научных связей, которые закреплены в уставных документах ЮНЕСКО и которые грубейшим образом нарушаются. То, что сейчас в Грузии наши фехтовальщики получают золотые и другие медали, это уже признак оздоровления тех, кто руководит международным спортом.

Но одновременно мы развиваем и альтернативные площадки. В 2024 г. провели спортивные игры стран БРИКС. Конечно, наше изобретение – это «Игры будущего», движение «фиджитал» – смесь «физикал» и «диджитал». То есть одна и та же команда играет в баскетбол, а потом эти же ребята играют в баскетбол на компьютере. Это будет ежегодное мероприятие.

Мы не сильно обиделись, что нас не пустили на «Евровидение», которое уже превратилось в рекламу нетрадиционных, чуждых нам ценностей. В этом году в сентябре под Москвой на «Live Арена» проводим первый международный песенный конкурс «Интервидение». Уже подтвердили участие практически все страны БРИКС и их партнеры, около 20 стран.

Мы никогда не закрываемся от универсальных форм сотрудничества. Но когда нам пытаются «закрыть выход» на справедливых, общеприемлемых условиях, конечно, мы не будем просто так сидеть, сложа руки. Но в этом тоже, как и в санкциях, прежде всего, проявляется желание Запада и тех, кто занимается подобными вещами, подавить конкурентов. Конкурентов в торговле, в инвестициях, на энергетических рынках, в спорте, в искусстве. Эта одержимость сохранить и удержать гегемонию, проявляется во всех этих вещах. Но, повторю, мы создаем рамки, которые обеспечивают развитие нашего спорта и искусства во всех формах.

Вопрос: В чем грань между трендом на глобализацию и сохранением национального суверенитета? Как не перейти из одной крайности в другую? Как сохранить баланс?

С.В.Лавров: Думаю, что по-настоящему многополярный мир возможен исключительно в составе государств, каждое из которых уважает, во-первых, свой суверенитет и, во-вторых, делает так, чтобы другие этот суверенитет уважали. Не вижу здесь противоречия.

Например, БРИКС. Там ни одна из стран-участниц не поступалась своим суверенитетом. Все решения принимаются исключительно консенсусом. Да, консенсус гораздо труднее формировать, чем просто поставить на голосование, как сейчас пытаются делать в Евросоюзе. Вместо того, чтобы учитывать интересы Венгрии, Словакии, ряда других стран, которые не согласны со многими действиями евробюрократов, которых, кстати, никто не избирал, в отличие от национальных правительств. Чтобы преодолеть это сопротивление, Еврокомиссия придумала переход к «квалифицированному большинству». Иными словами, будет голосование, и тем, кто хочет отстаивать свои национальные интересы, свой суверенитет, им будут навязаны решения.

Ни в БРИКС, ни в ШОС, ни в ЕАЭС, ни в СНГ, ни в ОДКБ такого никогда не будет. Ни в одном другом объединении, где мы работаем. Здесь как раз вижу, что сохранение, укрепление и обеспечение уважения твоего суверенитета самим тобой и твоими партнерами – это самый важный цементирующий фактор для многополярного мира.

Вопрос: На осеннем марафоне «Знание. Первые» Министр спорта М.В.Дягтерёв рассказывал про то, что на наш спорт сейчас идет сильное давление. Он поделился историей, что в Венгрии существует целый департамент спортивной дипломатии, который как раз направлен на то, чтобы налаживать отношения со странами через спорт. История знает много примеров того, как через спорт («пинг-понговая дипломатия» и множество других) налаживаются отношения со странами. Нет ли у нас планов создать такой же департамент?

(…)

С.В.Лавров: В Министерстве есть направление, которое возглавляет Посол по особым поручениям – Специальный представитель Министра по вопросам международного спортивного сотрудничества. Этим вопросом МИД занимается не один десяток лет.

Но мы с М.В.Дягтерёвым говорили. Министерство спорта имеет разветвленные международные связи. Нынешний министр имеет вкус к международным контактам. У них есть люди, которые этим занимаются. Мы в тесной координации. Готовы им помогать и согласовывать наши шаги.

(…)

Вопрос: Наш Президент когда-то сказал фразу (и она стала крылатой) о том, что после смерти М.Ганди, к сожалению, не осталось людей, с кем можно было бы говорить на мировой арене. Скажите, пожалуйста, сейчас в мире есть такой человек, с кем Вы могли бы говорить, вести диалог?

С.В.Лавров: Вы имеете в виду, вопреки тому, что нас как бы изолировали или...

Вопрос: Да, рациональный диалог.

С.В.Лавров: В смысле, что остались ли разумные люди?

Президент действительно произнес эту фразу в условиях, когда уже стало понятно, какие глобальные стратегические цели Запад преследует в отношениях с Российской Федерацией.

Но, конечно, собеседников у Президента много. Практически ежедневно он проводит какие-то международные контакты. Уже говорил про Белоруссию, про КНДР, про Китай. У нас беспрецедентно глубокие, широкие, доверительные, стратегические отношения с Китайской Народной Республикой.

Председатель КНР Си Цзиньпин был у нас на мероприятиях в честь 80-летия Победы. В начале сентября Президент В.В.Путин будет в Китае по приглашению Председателя Си Цзиньпина праздновать 80-летие разгрома японского милитаризма. Это важные мероприятия, в том числе с точки зрения сохранения исторической памяти, недопущения успеха попыток, которые Запад и те же японцы предпринимают, чтобы «вытравить» память о тех годах.

Могу бесконечно перечислять лидеров, которые регулярно работают вместе с Президентом В.В.Путиным в рамках БРИКС, ШОС, на постсоветском пространстве.

Я никогда не отказываюсь от контактов, но и не навязываюсь. Регулярно встречаюсь с министрами иностранных дел Венгрии, Словакии. Министр иностранных дел Швейцарии тоже иногда запрашивается на контакт. Я никогда не отказываюсь. Бывший министр иностранных дел Австрии А.Шалленберг в декабре 2024 г. на СМИД ОБСЕ на Мальте попросил о встрече, но постеснялся сделать это «под камеры», пригласил меня «выйти покурить». Пошли поговорили.

Как Президент В.В.Путин никогда не отказывается от предложений, просьб встретиться, пообщаться, так и я не вижу смысла в том, чтобы кого-то избегать. Если они тебя избегают, объявили тебе бойкот, выходят из зала, когда ты выступаешь, пусть, пожалуйста. Как у нас говорят, когда-то перебесятся. Но когда они это сделают и захотят с нами опять общаться, как было, уже не будет.

Мы теперь знаем цену их словам. Есть фраза, что «мысль изреченная есть ложь», а у них «слово изреченное, что-то нам обещанное – это тоже есть ложь». Как было с Минскими договоренностями, как было накануне госпереворота в Киеве в феврале 2014 г., когда между В.Ф.Януковичем, тогдашним президентом, и оппозицией был заключен договор о том, что надо спокойно вместе готовиться к досрочным выборам. Франция, Германия и Польша гарантировали своими подписями этот договор. Наутро на эти подписи наплевали, и оппозиция заняла все правительственные здания.

Апрель 2022 г., вскоре после начала специальной военной операции. В Стамбуле наши переговорщики согласились с принципами урегулирования, предложенными украинской делегацией. А им потом сказали, мол, нет ребята, «вы еще мало голов положили, поэтому идите дальше воюйте, ослабляйте Россию».

Так что, когда они (уверен, что это не если, а когда) образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем.

Вопрос: После глобальных событий прошлого мы наблюдаем кризис глобальных международных инфраструктур: безопасности, коммуникации, правопорядка. Они перестали вызывать доверие. Многие страны перестают в них участвовать. Кажется, как будто мы можем сделать шаг назад. Что Вы думаете по этому поводу? Нужны ли нам новые инфраструктуры? Если да, то какие?

С.В.Лавров: Я касался этой темы в своем выступлении. Конечно, ООН подвергается испытаниям, прежде всего, из-за действий Запада, который уже, по сути, приватизировал руководящее звено Секретариата. Генсекретарь, заместитель по политическим вопросам, заместитель по миротворческим операциям, заместитель по гуманитарным вопросам и заместитель по обеспечению безопасности всей системы ООН по всему миру – все члены НАТО.

Сейчас Генсекретарь ООН А.Гутерреш затеял реформу. Он издал доклад «ООН-80». Не буду приводить примеры из этого документа, но смысл его – существенно сократить возможность для государств-членов ООН влиять на деятельность Организации и Секретариата и расширить полномочия Секретариата в вопросах, которые всегда были предметом межправительственного согласования.

Предлог простой – это долго, а, мол, действовать надо быстро. Это тоже пример линии Запада, которая через своих «ставленников» в руководстве секретариатов международных организаций продвигает выгодные ему решения.

В глубочайшем кризисе находится Совет Европы, откуда мы вышли. Поскольку вместо того, чтобы развивать универсальную международно-правовую базу сотрудничества в гуманитарной сфере, все свои силы бросил на незаконную деятельность по созданию «трибуналов против России», «комиссии по подсчету ущерба, нанесенного Украине». Это печально. Была хорошая организация.

ОБСЕ сейчас тоже в глубочайшем кризисе. Сейчас там генеральный секретарь – гражданин Турции, бывший дипломат. Он старается действовать в рамках полномочий генерального секретаря, следуя принципам нейтралитета, непредвзятости. До него были представители на этом посту, грубо злоупотреблявшие своими полномочиями. Они не выполняли требования уставных документов ОБСЕ. Также вели себя и председательствующие страны.

Сейчас председатель – Финляндия. Хельсинскому заключительному акту исполняется 50 лет. Он был принят в 1975 г. и дал жизнь сначала Совещанию, а потом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это тоже непросто.

Я перечислил организации, в которых действует принцип равноправия. Это БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. В наших отношениях с коллегами из Африки. Кстати, в этом году осенью будет уже вторая министерская конференция форума-партнерства России-Африка и первый в истории саммит Россия-Арабский мир. Это форматы, в которых мы и наши партнеры чувствуем себя комфортно.

Есть еще место, помимо ООН, где мы с Западом садимся за один стол, – «Группа двадцати». Там представлена «семерка» и «расширенный БРИКС» и его единомышленники. Если посмотреть расклад сил: «семерка» плюс ее единомышленники и БРИКС с единомышленниками, то «двадцатка» разделена ровно пополам – 10 на 10. В «двадцатке» действует принцип консенсуса, его невозможно обойти. Поэтому это та площадка, где можно вразумлять Запад. Чем мы и занимаемся.

Еще три года назад попытка Запада украинизировать повестку дня «Группы двадцати» провалилась. Все вслед за нами сказали, что «двадцатка» создавалась не для того, чтобы рассматривать политический вопрос. По политическим вопросам – Совет Безопасности ООН.

Мы по-прежнему считаем ООН важной структурой. Если почитать Устав ООН, то там не надо ничего менять. И под концепцию многополярности ничего не надо менять. Там заложен принцип суверенного равенства государств, принцип равноправия и самоопределения народов. Территориальная целостность тоже есть.

Но впоследствии Генеральная Ассамблея ООН разъяснила, что необходимо уважать территориальную целостность каждого государства, чье правительство уважает право народов на самоопределение и в силу этого представляет все население, проживающее на его территории. Но разве после путча в Киеве те, кто пришел к власти, представляли крымчан, жителей Донбасса, Новороссии? Конечно, нет.

Все записано в основополагающих документах. Сейчас Запад признал независимость Косово без всякого референдума и сказал, что это просто право нации на самоопределение, а в Крыму через шесть лет прошел референдум, когда жители спасались от нацистов, направивших вооруженных боевиков штурмовать здание Верховного Совета Крыма в Симферополе, Запад сказал, что это не право на самоопределение, а надо уважать территориальную целостность. У нас пословица «закон – что дышло: куда повернёшь – туда и вышло». Так и они с международным правом.

Надо и в ООН требовать уважения Устава. Причем не когда тебе захочется один принцип, когда другой. Необходимо уважать все принципы в их полноте и взаимосвязанности. Работа продолжится. Сопротивление очень сильное.

Вопрос: Как Вы оцениваете роль России в формировании новой архитектуры глобальной безопасности? Как сделать так, чтобы интересы нашей Родины были учтены?

С.В.Лавров: Мне казалось, я уже постарался ответить на этот вопрос.

Во-первых, в организациях, которые мы считаем не окончательно утратившими смысл существования, нужно отстаивать принципы, на которых они основывались.

Только что говорил про ООН и сильное наступление на правила процедуры, на принципы Устава. Здесь есть много союзников, и это число растет. В 2021 г. по инициативе Венесуэлы была сформирована Группа друзей в защиту Устава ООН. Она регулярно принимает заявления. Сейчас в ней около 20 стран. Есть желающие подсоединиться к этому процессу. Она регулярно принимает заявления (несколько заявлений в год по принципиальным вопросам).

Недавно было принято заявление, а затем на его основе мы провели резолюцию Генеральной Ассамблеи. Это уже документ ООН – о пресечении современных практик колониализма. Это важнейший вопрос, потому что, казалось бы, когда все это было. Деколонизация Африки прошла в 1960-1970 гг. Африка получила политическую независимость, но в наследство получила границы, которые колониальные державы нарезали «по линейке», рассекая районы проживания одной и той же этнической группы, из-за чего периодически возникают стычки. Как это было 30 лет назад между Бурунди и Руандой, так и сейчас происходит между Мали и Алжиром. Одна и та же группа – туареги, живут по обе стороны границы. Возникают какие-то противоречия, разногласия. Но самое главное, что получив политическую независимость вместе с этими территориальными проблемами, Африканский Союз не хочет менять границы. Правильно делает. Надо достигать консенсуса.

Но Африка не получила экономическую независимость. Я бывал в командировках. Например, в ЮАР. Когда началась специальная военная операция, стали возникать сложности с тем, чтобы заправить самолет. Потому что компании, которые этим занимаются, были то ли британские, то ли американские. С трудом на военно-воздушной базе договорились. Наши южноафриканские друзья в любом случае сделали бы все, что необходимо. Это показатель. Суверенные государства, проводя международные мероприятия, не могу гарантировать приглашенным участникам объединения, что все технические, логистические вопросы будут решены.

Сейчас «вторая волна пробуждения» Африки – уже экономическая. Наши отношения с Африканским Союзом существенно продвинулись за последние годы. В 2019 г. был первый саммит Россия-Африка, в 2023 г. – второй. Сейчас готовим третий саммит. Он состоится уже на африканской территории. Тем временем, в 2024 г. состоялась первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка, в этом году будет вторая.

Нам необходимо держать в тонусе универсальные структуры наподобие ООН и требовать, чтобы все уважали принципы, на которых она была основана, параллельно развивать свои центры будущего многополярного мира. Это и ШОС, и ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, все объединения в Евразии, а на глобальном уровне – БРИКС. Это сильное движение.

Если Запад не сможет стать одним из крупных, сильных центров, а будет стремиться сохранить полную гегемонию, у него ничего не получится.